Botafogo reencontrará com Loco Abreu e Marcinho pede respeito ao Audax Italiano

Depois de conquistar o Campeonato Carioca, o Botafogo agora volta as atenções para a Copa Sul-Americana. Na quinta-feira, a equipe estreará contra o Audax Italiano, do Chile, fora de casa.

Teoricamente, o adversário não deve dar muita dor de cabeça para a equipe carioca. O Audax faz um péssimo Campeonato Chileno e ocupa a lanterna da competição com apenas cinco pontos conquistados em oito rodadas.

Mas do outro lado, o Botafogo encontrará pela frente um antigo conhecido. Ídolo da torcida alvinegra, o centroavante Loco Abreu, de 41 anos, faz parte do elenco da equipe chilena. O jogador, no entanto, não tem feito um bom início de temporada e atualmente está no banco de reservas.

Apesar disso, o lateral-direito Marcinho pediu cuidado com Loco Abreu. "Joguei ano passado contra o Loco, quando ele estava no Bangu, e é muito perigoso. Se entrar no jogo, precisamos ter muito cuidado. Impõe muito respeito", afirmou.

Marcinho também acha que o elenco precisa esquecer a recente conquista e minimizou qualquer favoritismo, mesmo com o péssimo momento do adversário no campeonato local. "A gente ainda não teve esse tempo para analisar o Audax, mas é um clube de pouca expressão. Mesmo assim, vamos tratar com muito respeito. Esse título tem que nos dar forças. Vamos chegar com humildade para voltar com uma vitória", disse.