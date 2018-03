Botafogo reforma Caio Martins O meia Fernando vai reforçar o Botafogo no jogo deste domingo, com o Avaí, em Caio Martins. Ele foi liberado pelos médicos do clube. Para dar mais segurança ao público, o alambrado do Estádio de Caio Martins passou nesta sexta-feira por uma pequena revista. No jogo com o Goiás, algumas presilhas haviam se soltado da estrutura e por pouco a tela do alambrado não cedeu, numa área que estava repleta de torcedores.