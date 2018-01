Botafogo reformula departamento de futebol e anuncia novo auxiliar e preparador

O Botafogo informou nesta terça-feira que reformulou o seu departamento de futebol e, assim, definiu novos profissionais para a comissão técnica. No último sábado, após confirmar que Jair Ventura estava de saída, o clube carioca já efetivara o auxiliar Felipe Conceição como novo treinador para 2018.

E, nesta terça-feira, foi a vez de confirmar que Felipe Conceição terá como auxiliar Fabrício Vasconcellos, profissional com quem o novo treinador já trabalhou no Botafogo de 2013 a 2015.

Como preparador físico, Fabrício Vasconcellos passou por Flamengo (2005 a 2010), São Gonçalo (2012) e Botafogo (2013 a 2015). Seu último trabalho foi na fisiologia das categorias de base do Vasco (2016 e 2017).

Já a preparação física será agora coordenada por Felippe Capella, profissional que está no Botafogo desde 2009 e trabalhou em todas as categorias da base. Ele passou a integrar o quadro do elenco principal em 2015.

O Botafogo informou ainda que os profissionais "se integram ao competente corpo de profissionais do futebol alvinegro e trabalharão de forma integrada com os demais departamentos de Fisiologia, Médico, Fisioterapia, Nutrição e Odontologia".