Botafogo reinaugura estádio contra o Goiás Nesta quarta-feira, o Botafogo reinaugura o Estádio de Caio Martins, após uma ampla reforma. Para comemorar a novidade, a diretoria pretende fazer uma homenagem aos grandes ídolos do passado como Garrincha, Nílton Santos e Didi. No campo, os jogadores querem a classificação à próxima fase da Copa do Brasil. Para tanto, precisam derrotar o Goiás, às 15h30, por um placar simples. Na primeira partida, o time goiano venceu o Alvinegro por 2 a 1. A diretoria colocou 12 mil ingressos à venda e conta com a participação da torcida para conseguir a classificação. "Contamos com o apoio dos torcedores para obtermos um bom resultado. A presença deles é muito importante", disse o lateral-direito Márcio Gomes, recuperado de uma inflamação no púbis e confirmado no time titular. Outro que está confirmado é o atacante Dill, que fará sua estréia no Botafogo. HOje, o presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), Luiz Zveiter, concedeu uma liminar liberando o jogador para a partida. O ex-são Paulino terá a responsabilidade de ser o homem-gol alvinegro. Mas nem tudo é felicidade para o técnico Levir Culpi. Apesar do retorno de Márcio Gomes e da escalação de Dill, ele não poderá contar com o volante Fernando, suspenso por ter recebido o terceiro cartão amarelo. Seu substituto será Gedeil.