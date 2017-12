Botafogo reluta em liberar Rodrigo A situação do meia Rodrigo deve ser resolvida ainda esta semana, na reunião que seu pai, Carlos Alberto Almeida, terá com os dirigentes do Botafogo. Apesar de o atleta já ter acertado seu salário com o Palmeiras, o clube carioca reluta em liberá-lo. Rodrigo tem sido o principal jogador do Botafogo nos últimos anos e o clube tenta negociá-lo com o futebol estrangeiro para conseguir um valor maior no pagamento de seu passe. O jogador não esconde sua vontade de retornar a atuar em São Paulo, onde já defendeu a Portuguesa Santista.