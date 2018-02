Botafogo: Renatinho ganha a vaga O lateral-esquerdo Renatinho, do Botafogo, será titular no confronto contra o São Caetano, domingo, no Estádio Anacleto Campanella, pelo Campeonato Brasileiro. Para o técnico Mauro Galvão, o atleta tem treinado bem e teve bom desempenho no empate com o Fluminense, por 3 a 3, quando entrou no segundo tempo no lugar de Daniel. "No meu time, não há jogadores que sejam donos da posição. Ele vem correspondendo e, independente do nome, joga quem estiver melhor", declarou Mauro Galvão. Durante o treino desta quarta-feira, o treinador voltou a frisar que ainda espera uma rápida recuperação do atacante Luizão, que torceu o tornozelo no coletivo de terça-feira, para definir a escalação do ataque alvinegro.