Botafogo renova contrato com atacante Ezequiel, cria das categorias de base

O Botafogo anunciou nesta segunda-feira a renovação de contrato do atacante Ezequiel, jovem criado nas categorias de base. O vínculo com o atleta era até 2019 e foi estendido para setembro de 2022, após a Copa do Mundo do Catar.

Com 20 anos completados em março, Ezequiel está no clube de General Severiano desde o Sub-13. Hoje é uma das promessas do time comandado pelo técnico Alberto Valentim. Mas ainda não finalizou o seu processo de formação e tem participado de jogos importantes da categoria sub-20.

O atleta comemorou a renovação do contrato, disse que é motivação para conquistas e afirmou se sentir em casa no Botafogo. "Estou muito feliz aqui, me sinto em casa. Só tenho a agradecer ao Botafogo pela minha formação profissional e por tudo o que fez e faz por mim. Vou continuar dando o meu máximo dentro de campo e buscando sempre evoluir para retribuir toda essa confiança para o clube e para a nossa torcida maravilhosa", agradeceu.

O jogador tem 1,67 metro. Tem como características a velocidade e a habilidade. Foi assim que fez o seu primeiro gol como profissional, na última rodada do Campeonato Brasileiro de 2017, contra o Cruzeiro - era seu segundo jogo na equipe principal. Ele entrou aos 11 minutos da etapa final e empatou a partida em um lindo lance. Recebeu passe em profundidade, invadiu a área, deu um corte seco no zagueiro e bateu forte para balançar as redes.

Ezequiel tem sido opção de Alberto Valentim no segundo tempo das partidas. O próximo jogo do Botafogo é contra o Cruzeiro, neste domingo, em Belo Horizonte, pela quarta rodada do Brasileirão. O time alvinegro está invicto no Nacional, com cinco pontos em dois empates e uma vitória.