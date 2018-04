Botafogo renova contrato com o seu patrocinador master

"É com muita satisfação que o Botafogo anuncia mais um ano de contrato com o grupo Viton. É uma felicidade e alegria estarmos juntos pelo terceiro ano. O relacionamento profissional carinhoso, profundo e sério com o produto Guaraviton caracteriza que a parceria tem mais futuro ainda", afirmou Sergio Landau, diretor executivo do Botafogo, em entrevista coletiva.

No evento desta sexta, o Botafogo confirmou que o nome da empresa ficará estampado no peito, na manga e na barra traseira da camisa do clube, além de ser exposta em backdrops (painel de fundo para entrevistas) e placas no estádio.

"Tivemos um resultado bastante satisfatório, não é uma camisa de um clube, é a camisa do Botafogo. Um clube tradicional, pelo qual passaram vários craques e que tem uma torcida que vive os dramas e comemorações. O crescimento que tivemos nesses três anos foi muito bom no Brasil inteiro. Dou graças a Deus de ser carioca e de ser Botafogo", comemorou Neville Proa, presidente do grupo Viton 44, ao festejar a renovação do acordo de patrocínio com o clube.