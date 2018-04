Botafogo renova contrato do zagueiro André Bahia O Botafogo acertou a renovação contratual do zagueiro André Bahia, de 29 anos. Ele chegou ao clube no fim do ano passado, mas havia assinado um contrato curto, até o fim deste mês, pois a diretoria alvinegra queria observá-lo antes de fechar um vínculo mais prolongado, que agora vai até o fim do ano.