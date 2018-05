Botafogo renova empréstimo do zagueiro Wellington O Botafogo anunciou nesta segunda-feira a renovação de empréstimo do jovem zagueiro Wellington, de 20 anos. Assim, o jogador que pertence ao Cruzeiro se reapresentará com o restante do elenco do clube carioca, em 5 de janeiro, e permanecerá na equipe até o final da próxima temporada.