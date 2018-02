Botafogo repatria lateral César Prates O Botafogo contratou nesta quarta-feira o lateral-direito César Prates, que atuou no Figueirense no Campeonato Brasileiro de 2004. Ele se reuniu pela manhã com a diretoria alvinegra em General Severiano e acertou contrato de dois anos. O jogador, de 29 anos, não é um desconhecido para a torcida alvinegra. Ele atuou no time carioca em 98 e 99. Estava em campo na perda do título da Copa do Brasil para o Juventude, diante de um Maracanã lotado. "Estou muito feliz por voltar ao Botafogo e espero ajudar ao clube a conquistar muitas vitórias em 2005 ", declarou César Prates, que descumpriu um acordo verbal com os dirigentes do Figueirense para vestir a camisa alvinegra. Nesta temporada ele atuou no meio-de-campo. Mas deixou claro que vai acatar qualquer determinação tática do técnico Paulo Bonamigo. "Minha felicidade é estar em campo. A posição é uma decisão do treinador".