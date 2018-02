Botafogo resolve fazer a pré-temporada em Niterói

Ao contrário dos últimos anos, o Botafogo decidiu fazer a pré-temporada no Rio de Janeiro. A equipe ficará hospedada no Hotel Solar do Amanhecer, em Niterói (Grande Rio), e treinará em dois estádios: Caio Martins e Engenhão. A reapresentação do grupo botafoguense está marcada para o dia 2 de janeiro, às 15h30, na sede do clube, em General Severiano. Na ocasião, os jogadores farão todos os exames médicos e odontológicos. Depois, como parte da programação da pré-temporada, o Botafogo enfrentará a seleção de Benin, no dia 13 de janeiro, em amistoso que servirá para o técnico Cuca começar a montar o time para a estréia no Campeonato Carioca, contra o Resende, no dia 19. Até o momento, a diretoria do Botafogo já apresentou dois reforços para a temporada de 2008 - o zagueiro Ferrero e o lateral-esquerda Zé Carlos -, mas ainda trabalha para contratar mais jogadores.