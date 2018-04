Botafogo resolve voltar a se concentrar antes de jogos

RIO - Os líderes do elenco do Botafogo se reuniram com dirigentes e a comissão técnica e resolveram mudar a sua posição de viajar apenas no dia das partidas, por causa do atraso nos salários, direitos de imagem e premiações. Na primeira rodada, empate em 1 a 1 com o Corinthians, o elenco se recusou a concentrar um dia antes em São Paulo e embarcou apenas na manhã do último sábado.

A comissão técnica argumentou que a viagem de ônibus de mais de duas horas até Volta Redonda (RJ) provocaria desgaste excessivo se fosse feita apenas no dia da partida contra o Santos, nesta quarta-feira, no estádio Raulino de Oliveira.

No sábado, o time alvinegro carioca tem outro compromisso na Cidade do Aço - o jogo contra o Cruzeiro. O normal seria a equipe permanecer concentrada no Sul Fluminense até o confronto contra os mineiros, mas os jogadores decidiram que vão retornar ao Rio de Janeiro ainda na noite de quarta, voltando a Volta Redonda na sexta. A diretoria botafoguense tenta levantar recursos para quitar os atrasados e aplacar os protestos do elenco.