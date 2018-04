Botafogo respira aliviado na volta A sensação por escapar pela primeira vez da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro era de alívio nesta segunda no Botafogo. O poder de reação da equipe, que perdia por 2 a 0 para o Paraná, ainda no primeiro tempo, e teve fôlego para derrotá-lo, foi apontado pelos atletas como a maior virtude do grupo. Para o zagueiro Scheidt, a maior preocupação no momento é não deixar a euforia tomar conta do elenco, a fim de obter uma seqüência de vitórias e se afastar de vez do "fantasma" do descenso. Enfrentar a Ponte Preta, amanhã, no Estádio Moisés Lucarelli, é considerado uma tarefa difícil, mas não "impossível", segundo Scheidt, que vai atuar ao lado de João Carlos. "É complicado jogar lá. O campo não é grande, mas temos condições de sair com os três pontos".