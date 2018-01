Botafogo retorna amanhã ao Rio A pré-temporada do Botafogo na cidade de Viña del Mar, no Chile, acaba nesta quarta-feira, quando a delegação retorna ao Rio ansiosa para enfrentar o América, sábado, na estréia no Campeonato Carioca 2005. Essa fase de preparação em outro país teve um significado especial para o jovem atacante Hugo, de 19 anos. Ele participava da Copa São Paulo de Futebol Júnior quando, a pedido do técnico Paulo Bonamigo, foi reintegrado ao elenco profissional com a promessa de ter oportunidades para se firmar na equipe. "Fiquei os últimos sete meses do ano passado sem disputar uma partida oficial por causa de uma lesão no tornozelo. Treinei forte em dezembro para participar da Copa São Paulo e, por isso, estou melhor do que os outros jogadores na parte física", avisou Hugo, já esperando uma chance na estréia no Carioca.