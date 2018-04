Botafogo retorna das férias amanhã O Botafogo é o primeiro clube carioca a iniciar suas atividades na temporada de 2002. A equipe alvinegra se reapresenta amanhã, às 16h, em Caio Martins. Na sexta-feira, o time segue para o local da concentração da seleção brasileira, na Granja Comary, em Teresópolis, na região serrana, onde fará sua pré-temporada. A principal preocupação dos dirigentes alvinegros é a de encontrar uma solução para a venda do passe do meia Rodrigo para o Palmeiras. A proposta feita pelo clube paulista não agradou a diretoria e, por isso, está difícil concluir as negociações. Rodrigo, que é dono de 70% de seu passe, já manifestou sua vontade de atuar no futebol paulista e também acertou seu salário com os dirigentes do Alviverde. Além da venda do passe do meia, outro caso a ser resolvido é do atacante Magrão. O prazo dado para diretoria do São Caetano dizer se vai comprar o passe do jogador termina amanhã. Depois do Botafogo, o Vasco é o próximo clube carioca a voltar das férias. Os jogadores do clube se reapresentam quinta-feira e, na segunda-feira, viajam para a cidade de Bom Jardim, na Região do Lagos, onde iniciam os treinamentos para a disputa do Torneio Rio-São Paulo. Já o Fluminense tem sua reapresentação prevista para sábado. Até lá, os dirigentes tricolores esperam renovar o contrato de alguns jogadores. No total, cinco atletas da defesa estão sem contrato. Apesar de uma reunião dos dirigentes do departamento de Futebol do Flamengo estar prevista para amanhã, os jogadores do clube só voltam das férias na segunda-feira. O assunto do encontro de amanhã é a reestruturação do futebol e o planejamento para o ano de 2002.