Botafogo-RJ traz dois reforços O Botafogo acertou a troca-empréstimo do meia Rodrigo pelo meia Alexandre e o lateral-direito Cicinho, do Atlético-MG. Os dois jogadores disseram estarem ansiosos para estrear no clube carioca. Eles se apresentam hoje na Granja Comary, em Teresópolis, na região Serrana. Já Rodrigo viajou para Santos com o objetivo de resolver problemas particulares e depois se apresentará ao clube mineiro. Ele disse estar muito triste por sair do alvinegro carioca. O atacante Dodô treinou muito bem e ganhou elogios do técnico Abel. O presidente do clube, Mauro Ney Palmeiro, disse que fará de tudo para manter o atacante, que tem contrato até o meio do ano. O problema é o alto valor de seu salário. O diretor-executivo, Bebeto de Freitas, viajou para Teresópolis e tentará a renovação do contrato de alguns jogadores, dentre eles o do lateral-esquerdo Leonardo Inácio.