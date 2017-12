Botafogo: Roth aprova time no 4-4-2 O técnico Celso Roth comandou hoje o primeiro coletivo no clube, na cidade de Itu, interior de São Paulo, sem a presença de Juca e Alex Alves, suspensos pela justiça esportiva e, portanto, fora do próximo jogo do Botafogo, contra o Vasco, em 7 de setembro. Numa parte do treino, Roth escalou Ramon e Zé Roberto no meio-de-campo. Depois, trocou Ramon por Almir. Roth gostou do desempenho da equipe, armada no esquema 4-4-2. "Estou lidando com jogadores experientes. E isso faz diferença. A gente os posiciona uma, duas vezes, e eles já sabem o que se quer." O técnico ensaiou jogadas a partir de bola parada. Na zaga, ele deixou Asprilla entre os reservas e optou por Rafael Marques.