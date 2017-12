Botafogo satisfeito com empate O lateral-direito Ruy, do Botafogo, considera um empate no domingo, contra o São Paulo, no Morumbi, um bom resultado. Ele, porém, acha que a equipe tem que entrar em campo pensando somente na vitória. Para o jogador, que retorna ao time após cumprir suspensão, o futuro do Alvinegro no Campeonato Brasileiro poderá ser decidido nas três partidas seguintes no Rio: contra Coritiba, Flamengo e Guarani. Os dois últimos são adversários diretos na luta para não ser rebaixado. Ruy acredita que os três jogos em casa vão ser fundamentais para a equipe se afastar de vez da área de descenso. "Na nossa situação, a seqüência veio na hora adequada. Mas isso não quer dizer que são nove pontos certos. Se pensarmos assim, poderemos ser surpreendidos", alertou Ruy.