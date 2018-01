Botafogo: Scheidt magoado com críticas O primeiro treino do Botafogo no Estádio Alair Corrêa, em Cabo Frio (RJ), contou com a presença de 200 torcedores e transcorreu num clima de festa pela liderança do clube no Campeonato Brasileiro. O ritmo de tranqüilidade somente foi quebrado por um desabafo do zagueiro Scheidt depois do coletivo. O jogador está magoado com a reação de alguns torcedores, que o vaiaram na vitória do Alvinegro sobre o Juventude, por 3 a 2, na última rodada. "Não estou preocupado com isso (vaias), fiz o meu melhor no jogo, tive bem e cometi os mesmo erros dos outros. Estou com a cabeça erguida, tranqüilo quanto a meu trabalho e o que aconteceu nesse jogo não vale", declarou Scheidt, ressaltando que o importante é estar bem com seus colegas e o técnico Paulo César Gusmão.