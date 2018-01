Botafogo se classifica em primeiro pelo Grupo A da Taça Rio Com uma goleada sobre o Nova Iguaçu, por 6 a 2, o Botafogo assegurou neste domingo, em Édson Passos, a primeira colocação do grupo A da Taça Rio e vai enfrentar o Vasco na quarta-feira, pela semifinal do segundo turno do Campeonato Carioca. O destaque da partida foi a dupla de ataque alvinegra: Dodô, autor de dois gols, e Luis Mário. Até o gol de Lúcio Flávio, em cobrança de falta na meia-esquerda da área, aos 30 minutos do primeiro tempo, as duas equipes tocaram a bola e poucas oportunidades de gol criaram. Luis Mário e Dodô ainda procuravam o entrosamento e discutiam sempre que um deixava de tocar a bola para o outro. O segundo gol do time alvinegro ocorreu em uma jogada individual de Dodô, que sofreu pênalti do zagueiro Vágner Eugênio, aos 41 minutos. Um minuto depois, o atacante cobrou e aumentou a vantagem para o Botafogo. Superado os desentendimentos iniciais, Luis Mário tocou para Dodô fazer o terceiro gol da equipe alvinegro, aos 43 minutos. O artilheiro matou a bola no peito e tocou a bola por cobertura, sobre o goleiro Diogo, que nada pode fazer. No segundo tempo, os jogadores transformaram o jogo em um treino. O Botafogo fez mais três gols, dois com Lúcio Flávio, aos 11 e 18 minutos, e o último aos 42 minutos com o atacante André Lima. Já o Nova Iguaçu, time que será rebaixado para a segunda divisão do Carioca, descontou com João Alex, aos 14 minutos, e Schneider, em cobrança de pênalti, aos 31 minutos. NOVA IGUAÇU 2 X 6 BOTAFOGO Nova Iguaçu - Diogo, Schneider, Vagner Eugênio, João Paulo e Felipinho; Léo, Jorginho, Alex (Éberson) e Marcos Vinícius (Juan); João Alex e Deni (Evandro). Técnico: Mário Marques. Botafogo - Júlio César; Flávio (Jougle), Vagner, Juninho e Luciano Almeida; Diguinho, Leandro Guerreiro, Lúcio Flávio e Ricardinho (André Lima); Dodô e Luis Mário (Magno). Técnico: Cuca. Gols - Lúcio Flávio, aos 30 minutos, Dodô, aos 42 e 43 minutos do primeiro tempo. Lúcio Flávio, aos 11 e 18 minutos, João Alex, aos 14 minutos, Schneider, aos 31 minutos, André Lima, aos 42 minutos do segundo tempo. Árbitro - Alex Borges Pedro. Cartões amarelos - Vágner, Alex, Magno. Renda e público - Não disponíveis. Local - Estádio Giulite Coutinho, em Édson Passos-RJ.