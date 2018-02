Botafogo se concentra na Copa do Brasil O novo técnico do Botafogo, Paulo César Gusmão, comandou nesta segunda-feira o seu primeiro treinamento na equipe, em Águas de Lindóia. Para fugir da pressão da torcida, inconformada com a eliminação precoce no Campeonato Carioca, o elenco foi para o interior de São Paulo. O objetivo do Botafogo agora é a Copa do Brasil. No dia 6 de abril, o time decide contra o Paulista a sua permanência na competição - empatou por 1 a 1 em Jundiaí. "A Copa do Brasil é a nossa realidade atual e temos que correr atrás desse título", afirmou PC Gusmão. "O Botafogo tem que entrar nas competições pensando sempre em vencer. Não podemos ter outra postura.?