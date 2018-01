Botafogo se empolga e fala em título A ordem no Botafogo é pensar alto. A sete pontos do líder Internacional, a equipe carioca ainda sonha em conquistar o título do Campeonato Brasileiro. O técnico Celso Roth confia na capacidade do elenco e acha que o time pode surpreender e progredir até o fim da competição. ?A distância para o primeiro colocado não é grande. Em um campeonato tão equilibrado, nada nos impede de chegar ao topo da tabela. Mas o Botafogo tem que pensar gradativamente?, declarou o treinador, feliz com a atuação do time na vitória sobre o Goiás, por 3 a 1, no domingo. Sobre o Atlético-PR, adversário de quinta-feira, em Curitiba, o técnico do Botafogo é cauteloso. ?Jogo complicado. É uma grande equipe, merece respeito. Mas claro que o nosso objetivo é conquistar os três pontos, apesar das dificuldades?, avisou Celso Roth.