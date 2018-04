Botafogo se reapresenta e Pimpão exalta tempo livre para treinos

Após dois dias de folga, o Botafogo se reapresentou nesta quarta-feira para iniciar uma sequência de 11 dias livres para treinos e trabalhos em campo até seu retorno aos gramados, somente no dia 10 de setembro, no clássico com o Flamengo, no Engenhão, pelo Campeonato Brasileiro.

A boa sequência livre de jogos, exclusiva somente para treinamentos, agradou ao elenco botafoguense nesta quarta. "É um tempo que a gente sempre reclamava que não tinha, então temos que aproveitá-lo da melhor forma possível. Buscar consertar alguns erros que cometemos em alguns jogos, entender o que o Jair [Ventura] pode nos passar", diz o atacante Rodrigo Pimpão.

Depois do clássico, o Botafogo terá seu principal confronto do ano, contra o Grêmio, pelas quartas de final da Copa Libertadores. O jogo de ida, no Engenhão, está marcado para o dia 13. Pimpão quer aproveitar o apoio da torcida para deixar o time carioca em vantagem no duelo.

"Entramos em campo e vemos a torcida, os mosaicos... Não existe deixar de correr por eles. É visível a importância do nosso torcedor na arquibancada. Sempre serão nosso 12º jogador e contamos muito com eles", afirma Pimpão.

Os dois times estão encarando a Libertadores como maior prioridade do ano. Além disso, foram eliminados da Copa do Brasil, na semana passada. "Os dois clubes viraram o foco para a Libertadores e o Brasileiro. Existe a chance real da Libertadores tanto para eles quanto para nós. Sabemos a qualidade do Grêmio, o futebol bonito de ver deles, mas temos também extrema qualidade. Será um grande jogo contra o Grêmio, um espetáculo pela Libertadores e que podemos desfrutar da melhor forma possível."