Botafogo se reapresenta e tem retorno de Fellype Gabriel

Um dos principais jogadores do time na conquista do título estadual, o meia se recupera de dores no joelho esquerdo desde a partida contra o Resende, válida pela semifinal da Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca.

Enquanto Fellype Gabriel voltava a trabalhar com o restante do grupo, o lateral Julio Cesar deu sequência ao tratamento no departamento médico. Na reta final do Estadual, ele sofreu um estiramento na panturrilha direita.

O técnico Oswaldo de Oliveira espera contar com os dois atletas para o jogo da volta contra o CRB, no dia 22, pela segunda fase da Copa do Brasil.