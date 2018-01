Botafogo se reforça com ex-jogador O meia Fabiano, ex-Compostela, da Espanha, se apresentou hoje no Caio Martins. O jogador volta ao Botafogo, onde iniciou sua carreira, para ser o jogador "cerebral" que o técnico Paulo Autuori havia pedido. Ele deve ser o último reforço do Alvinegro para o Campeonato Brasileiro. Fabiano permaneceu por 12 temporadas na Espanha. Ele disse que voltou para o Brasil ganhando menos. "Deixei dinheiro de lado para jogar pelo Botafogo, e espero poder ganhar a confiança da torcida", afirmou o jogador, demonstrando amor ao clube. Sua apresentação ao clube, que era para ter ocorrida semana passada, foi adiada devido aos salários que o Compostela devia.