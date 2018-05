Botafogo se reforça com o atacante Léo Guerreiro

Assim, Léo Guerreiro, que vai se apresentar ao novo clube em 4 de janeiro, terá que provar sua qualidade no Campeonato Carioca para permanecer no Botafogo para a disputa do Brasileirão. E o desconhecido atleta teve suas qualidades exaltadas por Túlio, ídolo do torcedor botafoguense e companheiro de Léo Guerreiro no ataque do Botafogo do Distrito Federal.

"Além de marcar seus gols, o Léo Guerreiro é um atacante que cai muito bem pelas laterais, contribuindo com o atacante de área. Além disso, é alto e protege muito bem a bola. Espero que ele seja muito feliz no Botafogo e conquiste seu espaço no futebol carioca", disse Túlio.