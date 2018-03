Botafogo se reforça com Zada A diretoria do Botafogo apresentou nesta quarta o meia Zada, o mais novo reforço do Alvinegro para a disputa do Campeonato Brasileiro. O jogador deveria ter se apresentado há alguns dias, mas teve que resolver problemas contratuais com seu ex-clube, causando esse atraso. "Agora está tudo resolvido. Assinei contrato até o fim do ano e venho para ajudar o Botafogo no Campeonato Brasileiro", afirmou Zada. O jogador disse que precisará de dois ou três dias para recuperar seu melhor condicionamento físico e assim viajar com os companheiros para a excursão que o clube fará na Europa. O técnico Abel Braga ainda não definiu o elenco que viajará para a Europa, no próximo dia 14. O problema é que os contratos de alguns jogadores, como o do zagueiro Fabiano, terminam nesse período. Além disso, o atacante Dodô ainda não renovou o contrato e o treinador não sabe se contará com ele na excursão.