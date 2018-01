Botafogo se refugia em Angra dos Reis O Botafogo deixou o Rio de Janeiro e seguiu para Angra dos Reis, onde vai treinar durante os próximos dias para a estréia na segunda fase da Série B do Campeonato Brasileiro. O Alvinegro vai voltar a enfrentar o Náutico, sábado. Na última rodada, o time pernambucano derrotou os cariocas por 1 a 0. O meia Almir, que atuou na equipe titular nos jogos recentes do Botafogo, espera continuar dono de uma das vagas no meio-de-campo. "Estou treinando para reconquistar a posição que perdi. O Levir (Culpi, técnico) sabe que pode contar comigo", disse o jogador. O treinador não confirma, mas é provável que o atleta seja o companheiro de Valdo contra o Náutico.