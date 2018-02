Botafogo se refugia para o Rebolo O Botafogo, vice-lanterna da Série A1, aposta na concentração e na tranqüilidade para se livrar de uma vez por todas da ameaça do rebaixamento. Nesta segunda segunda-feira, toda a delegação seguiu para Itu, cerca de 22 kms de Sorocaba, na preparação final para a repescagem do Paulistão contra o Atlético de Sorocaba, vice-campeão da Série A2. O primeiro jogo vai acontecer nesta quarta-feira, às 19h30, em Sorocaba, enquanto o segundo jogo será disputado, sábado, às 15 horas, em Ribeirão Preto. Os dois jogos serão mostrados ao vivo pela ESPN Brasil. Em caso de empate em pontos e em saldo de gols, a decisão irá para a cobrança de penalidades máximas. O supersticioso técnico Varlei de Carvalho é que pediu o isolamento à diretoria. Ele disse que a viagem vai servir para unir o grupo e deixá-los longe da pressão da torcida. No Atlético de Sorocaba, a grande dúvida para a decisão é em relação ao artilheiro Ricardo Xavier, que marcou 12 gols. Ele ainda sente dores do músculo adutor da coxa e segue fazendo tratamento. Em compensação, o técnico João Martins poderá contar com as voltas do experiente zagueiro Márcio Rocha, do meia Fábio Garcia, que cumpriram suspensão, e também do volante Pereira, que está recuperado de contusão.