Botafogo segue de olho no atacante Leandro Amaral

O Botafogo ganhou uma injeção de ânimo na tentativa de contratar o atacante Leandro Amaral, que disputou o Brasileirão pelo Vasco. O jogador estaria na mira do Kashima Antlers, mas o técnico Oswaldo de Oliveira, que comanda o clube campeão japonês, disse, em entrevista a uma rádio carioca, que o jogador não está nos seus planos. O técnico Cuca considera Leandro Amaral o atacante ideal para substituir Dodô, que deve acertar com o Fluminense. O Botafogo já teria até feito uma proposta, com um salário três vezes superior ao que ele recebe no Vasco. A diretoria também está em busca de goleiros, depois de perder Roger e Júlio César, dois dos jogadores que não deram certo com a camisa 1 alvinegra na temporada. A situação de Max e Lopes, que também atuaram e não fizeram os olhos da torcida brilhar, ainda está indefinida.