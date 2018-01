Botafogo segue na Copa do Brasil ao empatar com o Coritiba O Botafogo se classificou para as quartas-de-final da Copa do Brasil ao empatar com o Coritiba por 3 a 3, nesta quarta à noite, no Maracanã. No jogo de ida, na capital paranaense, o time carioca havia vencido por 1 a 0. Agora, o time finalista do Estadual do Rio enfrentará, na próxima fase do torneio, o Atlético Mineiro. Mesmo com a vantagem de poder jogar pelo empate, a equipe campeã da Taça Rio buscou a vitória desde o início. E abriu o placar logo aos 3 minutos, com Túlio, numa falha do goleiro Artur. A torcida do Botafogo compareceu em grande número e talvez não contasse com a possibilidade de o Coritiba reagir. Foi o que aconteceu. Erros de marcação e uma certa acomodação do time alvinegro permitiram dois gols do Coritiba em menos de dez minutos. Por pouco, o placar a favor dos visitantes não aumentou ainda no primeiro tempo. Graças ao goleiro Júlio César, que evitou o pior para o Botafogo com pelo menos duas grandes defesas. Os cariocas ainda conseguiram marcar antes do intervalo, num chute preciso de Lúcio Flávio. No segundo tempo, num pênalti duvidoso sobre Diguinho, o atacante Dodô cobrou bem, rasteiro, e virou o placar para o Botafogo. Ele manteve a média de praticamente um gol por jogo nesta temporada pela equipe. Desenhava-se uma goleada. Até que Henrique Dias, numa outra bobeada da zaga do Botafogo, empatou para o Coritiba. Nos últimos minutos, o jogo ficou nervoso. O Botafogo tentava segurar a classificação, embora arriscasse um ou outro ataque, e o Coritiba pressionava com perigo. Prevaleceu no final o toque de bola do Alvinegro carioca. BOTAFOGO 3 X 3 CORITIBA Botafogo - Júlio César; Joilson, Rafael Marques (Vagner), Juninho e Luciano Almeida; Leandro Guerreiro, Diguinho, Túlio e Lúcio Flávio (Juca); Zé Roberto (André Lima) e Dodô. Técnico: Cuca. Coritiba - Artur; Ozéia, Henrique e Douglão (Marlos); Túlio (Keirrison), Juninho (Geraldo), Adriano, Pedro Ken e Daniel Cruz; Henrique Dias e Hugo. Técnico: Guilherme Macuglia. Gols - Túlio (Botafogo), aos 3, Túlio (Coritiba), aos 25, Henrique Dias, aos 34 minutos, e Lúcio Flávio, aos 40 minutos do primeiro tempo; Dodô, aos 16, e Henrique Dias, aos 24 do segundo tempo. Árbitro - Wallace Nascimento Valente (ES). Cartão amarelo - Pedro Ken, Douglão, Ozéia, Rafael Marques, Zé Roberto, Geraldo, Lúcio Flávio, Juninho (Botafogo) e Túlio (Coritiba). Cartão vermelho - Ozéia. Renda - R$ 106.932,00. Público - 35.515 pagantes. Local - Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).