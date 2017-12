Botafogo segue sem vencer no Brasileiro O Botafogo segue sem vencer no Campeonato Brasileiro e permanece na zona de rebaixamento. Neste domingo, o Alvinegro empatou com o Paysandu, por 2 a 2, em Caio Martins, e não soube aproveitar a superioridade que teve sobre o adversário durante o primeiro tempo. Nem a boa atuação do atacante Luizão conseguiu garantir a primeira vitória. O Botafogo resolveu esquecer as últimas atuações no Brasileiro e entrou em campo disposto a conquistar sua primeira vitória na competição. O Alvinegro iniciou uma pressão enquanto o Paysandu procurava se defender e buscar os contra-ataques. De tanto tentar, os cariocas conseguiram abrir o placar aos 25 minutos. O meia Almir cruzou e Luizão, em um lindo voleio, marcou seu primeiro gol no campeonato. Com a desvantagem no marcador, o Paysandu saiu da retranca, mas esbarrava na boa marcão do Botafogo, que começou a abusar de perder gols. Valdo e Camacho desperdiçaram excelentes oportunidades. Até que, aos 40, o zagueiro Sandro cobrou falta e ampliou para os cariocas. Só que a alegria alvinegra durou apenas quatro minutos. Aos 42, Joãozinho descontou em chute da entrada da área. Depois, aos 44, o volante Sandro bateu uma falta, a bola desviou na barreira e enganou o goleiro Jefferson. No segundo tempo, o jogo foi bem mais disputado. O Paysandu conseguiu melhorar a marcação e o Botafogo diminuiu o ritmo apresentado na primeira etapa. A melhor chance do Alvinegro aconteceu aos 26 minutos quando o goleiro Paulo Musse falhou e Fábio tocou para o gol. Mas Alex Pinho salvou em cima da linha. Já o time paraense podia ter obtido a vitória se Joãozinho tivesse marcando quando ficou diante de Jefferson. Porém, finalizou em cima do goleiro.