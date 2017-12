Botafogo será cauteloso no Morumbi O São Paulo não é o adversário preferido para quem luta para não ser rebaixado no Campeonato Brasileiro. A equipe paulista está em plena ascensão e não pode perder pontos se quiser conquistar o título. Talvez isso explique a precaução com que o técnico Paulo Bonamigo escalou o Botafogo para o jogo deste domingo, às 18 horas, no Morumbi. Ele optou por iniciar o jogo com três zagueiros e apenas um meia de criação. O esquema tático vai ser o 3-5-2. "Precisamos atacar com inteligência. Optei por uma esquema mais cauteloso, com marcação mais forte, mas nada disso impede que o Botafogo saia de campo com os três pontos", declarou Bonamigo, que deslocou o volante Fernando para atuar ao lado de João Carlos e Scheidt na zaga. O técnico escolheu Thiago Xavier para entrar no lugar de Túlio, suspenso. Relegado ao banco de reservas na vitória sobre o Cruzeiro, por 2 a 1, na última rodada, o experiente Valdo, de 40 anos, vai reforçar o meio-de-campo alvinegro e terá a função de auxiliar Elvis na criação de jogadas para os atacantes Caio e Schwenck.