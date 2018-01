Botafogo só empata com Entrerriense O Botafogo empatou nesta quarta-feira com o Entrerriense por 1 a 1 no estádio Odair Gama, em Três Rios, pelo segundo turno do Campeonato Estadual. O resultado não foi bom para o alvinegro, que só tem uma vitória na competição. O Entrerriense contou com o retorno de três reforços: o atacante Zé Carlos, o lateral-esquerdo Maciel, que voltaram após cumprirem suspensão, e o lateral-direito Alex, recuperado de uma contusão. E foi Zé Carlos quem abriu o placar aos 12 minutos após um chute que bateu no travessão. No segundo tempo, o Botafogo voltou um pouco melhor, e aos 12 minutos o atacante Daniel chutou e empatou o jogo. O alvinegro continuou pressionando mas não conseguiu o gol da vitória.