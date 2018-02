Botafogo só empata com o Figueirense no Engenhão

O Botafogo voltou a decepcionar sua torcida e apenas empatou como Figueirense, por 1 a 1, neste domingo à tarde, no Engenhão. O resultado, porém, garantiu a presença da equipe carioca na Copa Sul-Americana. O jogo foi de baixo nível técnico e no final prevaleceram as vaias da torcida botafoguense, irritada sobretudo com a falha do goleiro Lopes no gol de empate do Figueirense, já no finalzinho da partida. O Botafogo começou melhor e conseguiu criar algumas oportunidades, mas pecou na pontaria. Logo no início, Alessandro sofreu falta dentro da área. Pênalti bem marcado pelo árbitro Adraino de Carvalho. Na cobrança, Lúcio Flávio, com excessiva dose de auto-suficiência, chutou para fora. Botafogo 1 Lopes; Alessandro , Renato Silva , Juninho e Marquinho; Coutinho, Túlio , Adriano Felício (Magno) e Lúcio Flávio; Jorge Henrique e Reinaldo (Vitor Castro) Técnico: Cuca Figueirense 1 Wilson; Felipe Santana (André Santos), Chicão e Édson; Ruy (Alexandre), Carlinhos, Diogo, Fernandes, Cleiton Xavier e César Prates (Thiago Gentil); e Jean Carlos Técnico: Alexandre Gallo Gols: Juninho, aos 20, e Jean Carlos, aos 42 minutos do segundo tempo Árbitro: Adriano de Carvalho (TO) Renda: R$ 90.915,00 Público: 8.581 pagantes Estádio: Engenhão, no Rio Veja também: Classificação final Os resultados do campeonato O Figueirense tentava alguma coisa nos contra-ataques, sem sucesso. O jogo era arrastado e desagradava os torcedores. No segundo tempo, o zagueiro Juninho cobrou falta de longe com força. O goleiro Wilson pulou atrasado e o Botafogo abriu o placar. O Figueirense então passou a buscar o empate de forma desorganizada e se lançou ao ataque, deixando brechas na defesa. Com erros de passes e dificuldades até de controlar a bola, os jogadores dos dois times irritavam os dois treinadores. Aos 42 minutos, numa bola erguida na área do Botafogo da intermediária, o goleiro Lopes saiu em falso, trombou com atletas do seu time e não conteve a cabeçada de Jean Carlos. A bola subiu bastante e descaiu no gol, numa bobeada incrível do goleiro. Com o empate, o Figueirense não se classificou para a Sul-Americana.