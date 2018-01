Botafogo só empata com o Madureira O Botafogo lançou uma campanha para trazer de volta seus torcedores durante a semana, mas começou decepcionando a torcida em sua primeira partida após o evento, com o empate por 1 a 1, contra o Madureira, hoje à tarde, pelo Campeonato Estadual, em Caio Martins. Os admiradores do Alvinegro até compareceram, viram uma grande festa antes do início do confronto, mas bastou o apito inicial do juiz para verem que os jogadores do Alvinegro estão bem longe de demonstrar um bom futebol. Para derrotar o Madureira e chegar aos dez pontos em cinco partidas, o Botafogo se cercou de todos os cuidados. Os jogadores até apelaram para a tecnologia usando um aparelho para medir a freqüência cardíaca durante todo o confronto. Mas, quem precisou mesmo do aparelho cardíaco foi a torcida alvinegra que assistiu uma má exibição da equipe. Desde o início do primeiro tempo, o Madureira tomou a iniciativa dos ataques. Mas, em uma falha do goleiro Alex, e em sua única jogada ofensiva na primeira etapa, o Botafogo abriu o placar. Em um lateral cobrado por Misso, pela esquerda, a bola sobrou para o atacante Leandrão fazer o gol de dentro da pequena área, aos 12 minutos. O segundo tempo foi marcado por muita confusão, invasão de campo do presidente do Madureira, Elias Duba, inconformado com a arbitragem de Luis Antônio da Silva Gomes, e pela incompetência Alvinegra. Aos 22 minutos, por exemplo, o atacante Fábio desperdiçou um pênalti para o Botafogo. Depois de vários lances desperdiçados, o Madureira, que atuou desde os 28 minutos com menos um jogador, já que o zagueiro Marcelo Moura foi expulso, empatou no final da partida. Aos 41 minutos, o meia alvinegro Fernando colocou a mão na bola e o juiz marcou pênalti. Um minuto depois, o atacante Sorato cobrou e empatou a partida. Ficha Técnica Botafogo: Max; Sandro, Gilmar e Allan (Fábio); Márcio Gomes (Rafael), Fernando, Almir (Geraldo), Túlio e Misso; Léo e Leandrão. Técnico: Levir Culpi. Madureira: Alex; Pimentel, Paulo César, Marcelo Moura e Anderson Lopes; Da Silva, Adriano (Sena), Haroldo e Daniel; Josafá (Léo Santos) e Sorato. Técnico: Brasília. Gols: Leandrão, aos 22 minutos do primeiro tempo; e Sorato, aos 42 do segundo tempo. Árbitro: Luis Antônio da Silva Gomes. Cartão amarelo: Misso, Túlio, Adriano, Márcio Gomes, Sandro, Marcelo Moura e Gilmar. Cartão vermelho: Marcelo Moura. Renda e público: Não divulgados. Local: Estádio Caio Martins, em Niterói.