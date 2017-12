Botafogo só pensa em vencer o Marília Desânimo, abatimento e desespero são palavras proibidas no Botafogo, derrotado pelo Sport, no sábado, por 3 a 1, pela quarta rodada da série B do Campeonato Brasileiro. A ordem no clube é a de esquecer o péssimo desempenho da última partida e se concentrar no confronto de domingo, contra o Marília, em Caio Martins, no Rio. ?O jogo contra o Marília será decisivo e teremos que, mais uma vez, responder muito bem. O que me tranqüiliza é o fato de que nessas horas o time tem correspondido?, afirmou o técnico Levir Culpi. Apesar do resultado ruim, em Recife, o Alvinegro segue na vice-liderança da disputa, com cinco pontos, contra quatro do Sport e dois do Marília. O Palmeiras lidera com dez. Tanto jogadores quanto o treinador reconheceram que o time não conseguiu se adaptar à formação tática improvisada por Culpi. Surpreendentemente, o técnico escalou a equipe no esquema 3-5-2 e não no 4-4-2, utilizado na competição. ?Foi uma opção que não funcionou?, lamentou Culpi, sem dar muitas explicações sobre quais fatores o levaram a escolher a postura defensiva. E para o confronto contra o Marília, Culpi tem problemas para escalar o time. O lateral-esquerdo Jorginho Paulista vai cumprir suspensão automática. No sábado, ele atuou improvisado na lateral-direita, porque o titular Márcio Gomes está contundido. O jogador realiza tratamento intensivo para ter condições clínicas de ser escalado no domingo. O meia Almir, um dos destaques do time neste campeonato, escalado no banco de reservas contra o Sport, por causa da formação tática imposta por Culpi, disse não ter ficado chateado e resumiu o sentimento de todos no Alvinegro. ?Agora é esfriar a cabeça e partirmos para o tudo ou nada contra o Marília. Temos que vencer?, frisou o atleta. Já o atacante Leandrão informou saber a ?receita? para derrotar o Marília e fazer com que o Botafogo continue dependendo de seus próprios resultados para conseguir uma das duas vagas à Primeira Divisão do Brasileiro. De acordo com o atleta, o Alvinegro precisa voltar a mostrar disposição e vontade de vencer. ?Devemos atuar da mesma maneira que o Sport jogou?, disse Leandrão. ?Vamos estar em casa, com o apoio da nossa torcida e somente a vitória nos serve como resultado.? Apesar do ?estado de alerta? no Botafogo, o time ainda pode conquistar a vaga na série A na próxima rodada. Para conseguir seu objetivo, a equipe carioca precisa vencer o Marília e torcer por um triunfo do Palmeiras sobre o Sport.