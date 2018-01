Botafogo sofre com as dívidas O atraso no pagamento de duas contas fez com que a Companhia de Eletricidade do Rio de Janeiro (Cerj) cortasse a luz do estádio Caio Martins, obrigando o Botafogo a treinar no campo de sua sede em General Severiano, na zona Sul do Rio. O total da dívida é de cerca de R$ 10 mil. Apesar dos problemas do campo de General Severiano, como os muitos buracos e as dimensões reduzidas, o presidente eleito do Botafogo, Bebeto de Freitas, vai adotar o local como centro de treinamentos e concentração, depois de reformá-lo. No dia 2 de janeiro, o time viaja para Teresópolis, na região serrana do Rio, onde realizará a pré-temporada na Granja Comary, a mesma concentração da seleção brasileira.