Botafogo sofre com vários desfalques Com vários desfalques, o Botafogo enfrenta o Americano nesta quarta-feira, às 20h30, no estádio Godofredo Cruz, pelo Campeonato Carioca. O técnico Levir Culpi não contará com o lateral-direito Ruy, o lateral-esquerdo Jorginho Paulista, os meias Almir e Carlos Alberto, além do volante Túlio. Na primeira rodada, quando o Botafogo teve dificuldades para derrotar o Olaria, por 1 a 0, no Caio Martins, Levir já testou dois jovens jogadores no meio-de-campo: Thiago Xavier e Anderson. Ambos, porém, não renderam o esperado e foram muito vaiados pelos torcedores. Eles deixariam a equipe na partida desta quarta, mas como Daniel está fortemente gripado, Anderson será mantido - apenas Thiago irá para a reserva. O substituto de Thiago será o experiente meia Valdo, que já está melhor fisicamente. "Será um jogo difícil, na casa do adversário. Não vamos ter moleza, mas este é o tipo de partida que eu gosto de participar", afirmou o atleta que entra na equipe. Outro que retorna ao time titular é o lateral-direito Márcio Gomes, que substituirá o jovem Renan. "Só vou jogar porque estou me sentindo muito bem. Caso contrário, diria ao Levir para ficar no banco de reservas", disse o jogador. Outros jogos - Também nesta quarta-feira, o Bangu recebe a Portuguesa no estádio de Moça Bonita, às 16h, enquanto o Madureira vai até Édson Passos enfrentar o América, no mesmo horário.