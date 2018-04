Botafogo sofre para vencer o Boavista e avança às semifinais na 3ª colocação

O duelo acontecerá no próximo final de semana, mas ainda não teve o seu local definido. O mando é do Fluminense, que fez melhor campanha e terá a vantagem de jogar pelo empate. A outra semifinal será entre Vasco e Flamengo e terá mando do clube cruzmaltino, que fez campanha superior na segunda fase e, por consequência, ficou com o título da Taça Guanabara.

O Botafogo entrou em campo com a classificação garantida e tinha ainda a esperança de terminar na segunda colocação para ter a vantagem do empate na semifinal. Mas o Boavista, que ainda buscava a classificação, foi quem começou melhor e criou as primeiras chances, obrigando o goleiro Jefferson a fazer duas boas defesas. A primeira em chute de Thiaguinho e a outra em batida de André Luis.

Aos 32, o Boavista chegou a balançar as redes, mas não valeu. Willian Maranhão arriscou de fora da área e Jefferson espalmou. Matheus Paraná aproveitou o rebote, mas em posição irregular marcou. O árbitro anotou impedimento.

Insatisfeito com o desempenho da equipe, o técnico Ricardo Gomes mexeu na equipe na etapa final. Colocou Ribamar no lugar de Luis Henrique e Leandrinho na vaga de Salgueiro. O time passou a pressionar um pouco mais, mas quem teve a primeira chance de marcar foi novamente o Boavista em chute de Guilherme Costa, que Jefferson defendeu.

Apesar de não fazer uma boa partida, o Botafogo conseguiu abrir o marcador aos 29. Ribamar recebeu livre e chutou em cima do goleiro Vinícius. No rebote, Leandrinho bateu fraco, mas a bola passou por baixo do goleiro e o zagueiro não conseguiu tirar: 1 a 0.

Rodrigo Beckham, técnico do Boavista, foi para o tudo ou nada ao substituir um zagueiro por um meio-campista. Mas foi o Botafogo quem quase ampliou. Neilton deu belo passe para Ribamar, que mais uma vez chutou em cima do goleiro e perdeu a chance.

FICHA TÉCNICA:

BOAVISTA 0 X 1 BOTAFOGO

BOAVISTA - Vinícius; Thiaguinho (Léo Cunha), Victor (Marquinho), Anderson Luiz e Davi; Douglas Pedroso, Wilian Maranhão, Júlio César e Guilherme Costa; André Luis e Matheus Paraná (Marcelo Nicácio). Técnico: Rodrigo Beckham.

BOTAFOGO - Jefferson; Luis Ricardo, Renan Fonseca, Emerson Silva e Diogo Barbosa; Rodrigo Lindoso, Bruno Silva, Gegê (Gervasio Nuñes) e Salgueiro (Leandrinho); Neilton e Luis Henrique (Ribamar). Técnico: Ricardo Gomes.

GOL - Leandrinho, aos 29 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Thiaguinho e Wilian Maranhão (Boavista); Emerson Silva, Rodrigo Lindoso e Luis Henrique (Botafogo).

PÚBLICO e RENDA - Não disponíveis.

ÁRBITRO - Mauricio Machado Coelho Júnior.

LOCAL - Estádio de Bacaxá, em Saquarema (RJ).