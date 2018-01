Botafogo sonha em embalar no clássico O Botafogo não tem mais tempo a perder. Para sonhar com uma vaga na Copa Libertadores ou até mesmo pelo título do Campeonato Brasileiro, a equipe precisa embalar. Nada melhor então que começar a reação num clássico. O jogo contra o Vasco, na próxima quarta-feira, é de suma importância para o time de General Severiano. Em Itu, cidade do interior de São Paulo onde os jogadores treinam até esta sexta, o pensamento é unânime. "É uma partida que vale seis pontos. Uma vitória no clássico reforça a auto-estima do elenco e nos dá força para acreditar que é possível atingir o objetivo", declarou o técnico Celso Roth, acrescentando que, apesar da necessidade de somar pontos, respeita o adversário. "É um clube com grande tradição, tem bons jogadores e uma comissão técnica competente".