Botafogo sonha em recuperar liderança O Botafogo voltou hoje aos treinos visando à partida de sábado contra o Joinville, pela Série B do Campeonato Brasileiro. E o discurso dos jogadores e do técnico Levir Culpi é o mesmo: recuperar a liderança da competição, perdida para o Palmeiras na última rodada. Para este jogo, Levir deve realizar uma mudança no meio-de-campo: a saída de Camacho. O treinador não gostou da atuação do jogador no empate com o Marília e deve promover o retorno de Almir. Ele, porém, não confirma a substituição. "Estou fazendo um rodízio semelhante ao que faço no ataque", disse Levir.