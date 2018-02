Botafogo-SP acerta com Alê, ex-meia do Cruzeiro O Botafogo finalmente acertou a contratação do tão sonhado meia para a disputa do Campeonato Paulista da Série A-2. É o meia Alê, que teve grande passagem pelo Cruzeiro em 2001 e 2003, quando sagrou-se campeão mineiro, da Copa do Brasil e da Copa Sul-Minas. Com 25 anos, o jogador revelou que tinha proposta de um time da Série A-1 do Paulista, mas gostou do projeto da diretoria botafoguense e optou por desembarcar no Estádio da Santa Cruz. O time que tentou Alê foi o São Bento, comandado pelo técnico Rincón, que atuou ao lado do novo reforço no Cruzeiro. Já o rival Comercial ainda não desistiu da contratação do atacante Viola. A diretoria do clube de Ribeirão Preto resolveu tentar novamente trazer o experiente goleador, eterno xodó da torcida do Corinthians. O presidente Santino Soares espera convencer o artilheiro de 37 anos a jogar com a camisa do Comercial. Em Limeira, o técnico Michael Robin considera ?fundamental? o amistoso do Internacional contra o bragantino, sábado, na cidade de Atibaia. Segundo ele, será um teste final antes da estréia do time na Série A-2, diante do Botafogo, em Ribeirão Preto. O São José anunciou a contratação do zagueiro Wagner, ex-Barretos, time em que disputou a Copa FPF no segundo semestre de 2006. O jogador é a grande novidade para a disputa do Campeonato Paulista da Série A-2. Com 23 anos e 1,85 de altura, o atleta espera corresponder à confiança do técnico Toninho Moura, que o indicou.