Botafogo-SP ameaça entrar na Justiça A diretoria do Botafogo-SP ainda espera o parecer de um escritório de advocacia para analisar se tentará na Justiça o ingresso na Série A do Brasileiro, assim como fez o Santa Cruz. O vice-presidente do clube, Gilberto Pinhata, no entanto, acha inviável essa possibilidade. "O Botafogo caiu duas vezes seguidas na competição promovida pela CBF, em 1999 e em 2001, por isso a situação é mais complicada", diz Pinhata. Ele lembra que o América-MG estava na Série B em 1999 e também tem poucas de permanecer na Série A. Novo técnico - O Botafogo anunciou na tarde de hoje a contratação do técnico Edson Porto, o Edinho, que substituirá José Galli Neto, demitido na noite de ontem. Porto, que trabalhou na montagem do Brasiliense-DF, vice-campeão da Copa do Brasil neste ano, terá pouco tempo para preparar o Botafogo para a Série B do Campeonato Brasileiro. Novas contratações, de jogadores jovens, devem ocorrer em breve. Galli teria sido demitido para ser preservado de uma provável demissão no Brasileiro, com um time jovem, em caso de insucesso. No Campeonato Paulista, Galli assumiu o Botafogo no decorrer da competição e terminou em sétimo lugar. Desde então, dirigiu o time em amistosos e jogos-treinos.