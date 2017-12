Botafogo-SP ameaça ir à Justiça Encerrada a reunião da Liga Rio-São Paulo que definiu a inclusão do São Caetano no Torneio Rio-SP de 2002, o presidente do Botafogo-SP, Ricardo Ribeiro, não se conteve. Irritado com a exclusão da sua equipe para dar lugar ao Azulão, ele deu a medalha de vice-campeão paulista aos repórteres que acompanharam o encontro. "Pode ficar com vocês porque isto não vale nada." O presidente do Botafogo-SP disse que vai aguardar a decisão da Liga Rio-São Paulo sobre a participação do Vasco e do Flamengo para definir que atitude vai tomar. Afinal, ainda há a possibilidade de o time de Ribeirão Preto ocupar a vaga de um dos dois cariocas que ameaçam desistir do torneio. "Só sei que teremos muito prejuízo se ficarmos de fora. Quero resolver tudo sem brigas, mas não descarto a possibilidade de acionar a Justiça", avisou Ricardo Ribeiro.