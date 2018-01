Botafogo-SP apresenta o atacante Isaac e o lateral Raul Prata para 2017

A diretoria do Botafogo-SP apresentou no estádio Santa Cruz, nesta quinta-feira, mais dois reforços que já haviam sido anunciados: o atacante Isaac Prado e o lateral-direito Raul Prata que chegam ao clube com a expectativa de serem titulares e ajudar o time chegar às quartas de final do Paulistão.

Com 21 anos, Isaac Prado retorna ao clube após um ano e meio emprestado. Primeiro ao Bragantino, por três meses, e depois ao Corinthians. Segundo o presidente Gerson Engracia Garcia, o contrato do atacante foi renovado até o fim de 2018. Raul Prata, de 29 anos, vem do Luverdense, onde disputou 33 jogos na última Série B do Brasileiro. Ele já disputou o Paulistão pelo Ituano, em 2014.

Os jogadores treinaram em dois períodos nesta quinta-feira, e fazem um jogo-treino diante do Uberaba às 10 horas desta sexta-feira, no Santa Cruz. Após a movimentação, o elenco será dispensado para as festividades natalinas, com a reapresentação agendada para a segunda-feira, dia 26.

A estreia do Botafogo no Paulistão está marcada para o dia 5 de fevereiro, diante do Palmeiras, no Allianz Parque, em São Paulo.