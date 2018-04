Botafogo-SP busca um atacante O técnico do Botafogo de Ribeirão Preto, Nicanor de Carvalho, já apresentou à diretoria uma extensa lista de atacantes. A idéia inicial era ficar com Marco Denner, do Juventus, mas ele foi negociado com um time coreano. Mesmo destino teve Maurílio, do Paraná, outro que interessava. Ilan, do Atlético-PR, também está na lista, mas o clube pode mesmo acertar com Juliano, do Palmeiras. Cris, também vinculado ao Palmeiras, mas que estava no Sport Recife, é uma alternativa. Uma última opção é Bilu, ex-artilheiro do América de São José do Rio Preto e que disputou o Campeonato Brasileiro pelo Goiás. O volante Gallo, ex-Corinthians e Atlético Mineiro, definiu seu contrato. Ele é de Ribeirão Preto, onde mantém negócios e mora bem próximo ao estádio Santa Cruz. O acordo saiu com facilidade: o jogador abriu mão de seu salário milionário e aceitou as bases do clube, em torno de R$ 20 mil. "A experiência dele será importante", avalia Nicanor, que pode pedir também outro goleiro, além de Wilson Júnior. Tudo dependerá do rendimento de Adílson, ex-Sãocarlense e que passa por um período de testes no clube. Enquanto espera por mais reforços, o técnico intensifica os treinamentos para atenuar os efeitos da falta de entrosamento.