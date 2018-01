Botafogo-SP consegue mais 3 reforços A diretoria do Botafogo confirmou nesta terça-feira a contratação de mais três reforços para a disputa do Campeonato Brasileiro. São os meias Ânderson e Marcos Denner, do Juventus, além do atacante Schwenck, que estava no Nordeste mas que chega ao Santa Cruz indicado pelo técnico Ernesto Paulo. "Nós já trabalhamos juntos no próprio Juventus", confirmou o técnico, animado com a agilidade da diretoria. Dois outros reforços se apresentaram nesta terça-feira no clube: o atacante Rodrigão, revelado no próprio Botafogo e que atuava fora do país, e o veterano meia Nélio, ex-Flamengo e que estava atuando no futebol da Hungria. O presidente Ricardo Ribeiro espera definir algumas renovações de contrato, como do zagueiro Rogério e ainda sonha com o retorno do goleiro Maurício, que tem contrato com o Santo André. O ex-junior Doni, de apenas 21 anos, estaria sendo negociado com o Corinthians. Ernesto Paulo espera fechar o grupo o mais rápido possível, porque a comissão técnica já confirmou um período de pré-temporada, na próxima semana, em Igaraçu do Tietê, cidade próxima Ribeirão Preto.