Botafogo-SP contrata dois reforços Depois de anunciar o acerto com o técnico Nicanor de Carvalho Junior, a direção do Botafogo-SP definiu a contratação de dois reforços: o zagueiro Índio e o atacante Chocolate. A próxima meta do clube de Ribeirão Preto é trazer um goleiro experiente para compensar as saídas de Alessandro e Maurício. Índio já atuou no Botafogo na temporada de 1998, mas iniciou a carreira no Novorizontino. Depois passou por Bragantino, Santo André e Etti Jundiaí. O atacante Chocolate pertence ao Palmeiras, onde sempre foi considerado uma promessa. Em Campinas, Nicanor de Carvalho aprovou os reforços, mas lembrou que o time ainda terá outras novidades para 2002. O Botafogo estréia no Campeonato Paulista no próximo 20 de janeiro, contra o Rio Branco, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto. O clube não parece disposto a brigar por uma vaga no Torneio Rio-São Paulo, depois de ter perdido sua vaga para o São Caetano.